Названы лучшие книги за последние полвека

Специальное жюри международной Букеровской премии составило список лучших авторов, которые получали эту награду в последние 50 лет.

Как пишет Лента.ру, об этом сообщает Associated Press.

Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1969 году. В список вошли британская писательница Хилари Мэнтел с книгой "Волчий зал", канадец Майкл Ондатже с произведением "Английский пациент" и американец Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо". Также в него попали британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол с книгой "В свободном государстве" и британка Пенелопа Лайвли с романом "Лунный тигр".

Лучшего автора за последние полвека определят с помощью народного голосования. Его результаты станут известны 8 июля.

23 мая польская писательница Ольга Токарчук была признана лауреатом международной Букеровской премии за роман Flights. Книга вышла еще в 2007 году. Произведение состоит из новелл и путевых заметок о "современных кочевниках" — людях, путешествующих по Земле.

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