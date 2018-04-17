Названы марки опасных пельменей

Некоммерческая организация "Росконтроль" провела исследование наиболее популярных среди россиян марок пельменей и составила список опасной для здоровья продукции.

В лабораторию отправили образцы семи известных брендов: "Рублевский", "От Ильиной", "Цезарь", "Ближние горки", "У Палыча", "ЛожкаревЪ", "Сибирская коллекция".

В пельменях "От Ильиной" и "ЛожкаревЪ" обнаружили сальмонеллы, а в образце "Ближние горки" — листерии. В продукции марки "У Палыча" нашли сразу обе опасные бактерии. Все эти бренды проверку не прошли.

Два образца попали в список товаров с замечаниями — это "Рублевский" и "Цезарь". В первом случае фарш вареного изделия имеет привкус окисленного жира, а пельмени второй марки не соответствуют требованиям ГОСТа.

Рекомендовать к покупке "Росконтроль» может только пельмени "Сибирская коллекция", однако и они оказались небезупречны. Так, содержание начинки в этих пельменях на грани допустимого стандартом (около 50%), а фарш недостаточно сочный, сообщает "Лента.ру".