Названы напитки, вызывающие ожирение

Врач-эндокринолог перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса.

К выбору напитков стоит подходить серьезно, считает Екатерина Иванникова.



Например, многие считают, что продающиеся в магазинах соки, квасы, газированные напитки являются просто водичкой, которая никак не влияет на вес, пишет "Комсомольская правда".



Но, по словам врача, в них очень много сахара, у них высокий гликемический индекс, а, значит, они создают большую нагрузка на поджелудочную железу. Поэтому такие напитки лучше исключить из рациона и выбирать воду, чай и кофе.

Причем, чай и кофе лучше пить без сахара.

Если кто-то хочет внести в свое питье разнообразие, то можно добавлять в воду лимон, огурец и мяту.