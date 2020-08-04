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Названы напитки, вызывающие ожирение

Новости. Общество
19:10, 04 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Врач-эндокринолог перечислила напитки, приводящие к набору лишнего веса.

К выбору напитков стоит подходить серьезно, считает Екатерина Иванникова. 

Например, многие считают, что продающиеся в магазинах соки, квасы, газированные напитки являются просто водичкой, которая никак не влияет на вес, пишет "Комсомольская правда".

Но, по словам врача, в них очень много сахара, у них высокий гликемический индекс, а, значит, они создают большую нагрузка на поджелудочную железу. Поэтому такие напитки лучше исключить из рациона и выбирать воду, чай и кофе.

Причем, чай и кофе лучше пить без сахара.

Если кто-то хочет внести в свое питье разнообразие, то можно добавлять в воду лимон, огурец и мяту. 

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