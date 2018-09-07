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Новости. Общество
12:32, 07 Сентября 2018

Названы новые сроки начала строительства аэровокзала под Бесовцом

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Строительство нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск в Бесовце начнется в следующем году.

Об этом сообщил заместитель руководителя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев в ходе совещания по вопросам реконструкции аэропорта.

"На сегодняшний день важно подготовить проектно-сметную документацию, и мы должны выйти на решение этой задачи в конце этого года. Со следующего года, я думаю, уже будут конкретные работы в этом направлении, строительство", - сказал Нургалиев.

Подробнее о строительстве аэропорта читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-09-07 14:05:49
Губер летает, значит нужен.
Leopol'd
2018-09-07 13:03:23
Очередной перепил.
За прошлые стройки строители судятся за свои деньги, за выполненные работы. А уже новых "кинуть" готовы.
В 70е из Бесовца летал десяток рейсов ежедневно. Без аварий и эксцессов. Обслуживание производилось в маленькоми"сарайчике".
Теперь рейс в день требует вмешательства федеральных властей, постройки шоссе, третьего (примерно) варианта аэропорта.
И все это для сотни человек в день?!
sherhan2
2018-09-07 12:39:20
Бред какой то. Куда летать то? "Сапсан" не забудте пустить.
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