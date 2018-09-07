Названы новые сроки начала строительства аэровокзала под Бесовцом

Строительство нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск в Бесовце начнется в следующем году.

Об этом сообщил заместитель руководителя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев в ходе совещания по вопросам реконструкции аэропорта.

"На сегодняшний день важно подготовить проектно-сметную документацию, и мы должны выйти на решение этой задачи в конце этого года. Со следующего года, я думаю, уже будут конкретные работы в этом направлении, строительство", - сказал Нургалиев.

Подробнее о строительстве аэропорта читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".