Названы новые сроки моратория на банкротство компаний

Правительство продлило мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до начала 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляцию вёл телеканал "Россия 24".

"И еще об одном документе, который очень ждали многие предприниматели: правительство приняло решение продлить еще на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января", - сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".