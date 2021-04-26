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Названы отрасли экономики, из-за которых упала промышленность Карелии

Новости. Экономика
09:52, 27 Апреля 2021
фото: pixabay
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Спад промышленности Карелии в первом квартале 2021 года произошел из-за обрабатывающих производств – все другие виды деятельности улучшили свои показатели.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата «Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь–март 2021 года».

Официальная статистика учитывает показатели по четырем основным видам экономической деятельности. Кроме обрабатывающих производств к ним относятся сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, которая показала рост на 57,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха (увеличение на 6,1%) и добыча полезных ископаемых (0,3%).

Обрабатывающие производства продемонстрировали спад на 8,2%.

Карелиястат назвал целый перечень видов продукции, производство которых сократилось в первом квартале — об этом  читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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