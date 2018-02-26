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Новости. Экономика
12:56, 26 Февраля 2018

Названы первые компании, готовые прийти в Кондопогу на льготных условиях

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Министр экономического развития Карелии Дмитрий Родинов назвал первые 8 компаний, готовых разместить свои производства на льготных условиях в Кондопоге, получившей статус территории особого социально-экономического развития.

Как сообщили в пресс-службе министерства, перечень резидентов был представлен на совещании, посвященном развитию экономического потенциала города в связи с получением этого статуса.

"Сегодня 8 резидентов уже готовы реализовать свои проекты на территории ТОСЭР Кондопога. Два из них — компании "Рыботорговая сеть" и "Группа Баренц" уже приступили к реализации: на территории старого городского хлебозавода началось строительство двух рыбоперерабатывающих предприятий", - цитирует пресс-служба слова министра.

Кто еще в списке резидентов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-02-26 13:12:21
Глабальные проекты,нечего сказать. А что с Кондопожским ЦБК???Ни это ли предприятие градообразующее ??? Может пора начинать думать,а нге пиариться???
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