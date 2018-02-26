Названы первые компании, готовые прийти в Кондопогу на льготных условиях

Министр экономического развития Карелии Дмитрий Родинов назвал первые 8 компаний, готовых разместить свои производства на льготных условиях в Кондопоге, получившей статус территории особого социально-экономического развития.

Как сообщили в пресс-службе министерства, перечень резидентов был представлен на совещании, посвященном развитию экономического потенциала города в связи с получением этого статуса.

"Сегодня 8 резидентов уже готовы реализовать свои проекты на территории ТОСЭР Кондопога. Два из них — компании "Рыботорговая сеть" и "Группа Баренц" уже приступили к реализации: на территории старого городского хлебозавода началось строительство двух рыбоперерабатывающих предприятий", - цитирует пресс-служба слова министра.

Кто еще в списке резидентов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".