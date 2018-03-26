Названы пять смартфонов с самыми надежными батареями

В списке, составленном экспертами IGN Tech, есть и дорогие, и бюджетные модели.

Лидером стал iPhone X от американской компании Apple, рассказывают "Известия". Отмечается, что батарея последней модели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, мощная и безопасная. На втором месте еще один гаджет Apple - iPhone 8 Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч.

Замкнул тройку лидеров гаджет южнокорейского производства Samsung Galaxy S8 с батареей на 3000 мАч.

На четвертом месте смартфон Google Pixel 2 (2700 мАч).

Из бюджетных смартфонов эксперты выделили LG V3, в котором установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч.

25 марта сообщалось, что смартфоны на Android в ближайшее время сильно подорожают из-за компании Apple. Средняя себестоимость гаджетов может вырасти на $100.