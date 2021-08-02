Эксперты назвали продукты, продлевающие жизнь

Американские ученые перечислили продукты, способствующие долголетию.

Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Об этом информирует РИА Новости.

Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.

«Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.

Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.