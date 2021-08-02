Реклама
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42
ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета
30.07.2021 14:02
Новый порядок аккредитации СМИ на выборах: самое важное
29.07.2021 17:18

Эксперты назвали продукты, продлевающие жизнь

Новости. Общество
21:30, 02 Августа 2021
фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

Новости партнеров

Американские ученые перечислили продукты, способствующие долголетию.

Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, помогают увеличить продолжительность жизни, заявили ученые из Университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте. Их исследование опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition. Об этом информирует РИА Новости.

Авторы работы выяснили, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Более 11 лет наблюдений показали, что люди, в организме которых выявили повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.

«Мы обнаружили, что уровень омега-3 может быть таким же фактором, влияющим на долголетие, как и курение», — отметила Алеикс Сала-Вила, одна из авторов исследования.

Ученые рекомендовали употреблять в пищу лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель, семена чиа, причем включить их в рацион нужно как можно раньше, чтобы предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-08-02 22:13:29
Главное - ссылаться на учёных и чётко следовать их инструкциям. Тогда можно ставить какие угодно эксперименты, на ком угодно.
кир
2021-08-02 21:41:54
Водку не пейте и всё путем будет. :)
Off
2021-08-02 21:52:12
кир, пупсик... Боишься что тебе мало останется водки? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
27.07.2021, 16:10
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
28.07.2021, 11:53
В привезенных в Петрозаводск мандаринах нашли мертвых имаго
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму

Чтиво

30.07.2021 11:53
Без политики
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 4
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю на месте съемок советской драмы «Отпуск в сентябре».
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»