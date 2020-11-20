Названы распространенные ошибки при приеме витаминов

Почему не стоит горстями пить поливитамины и как гипервитаминоз влияет на здоровье, рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

Сейчас люди скупают и в большом количестве принимают поливитамины в надежде защититься от коронавируса, сезонных инфекций и вообще укрепить здоровье. Однако это может привести к неприятным последствиям, рассказал врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный. Об этом информирует радио Sputnik.

По его словам, нет необходимости принимать поливитамины, если питаться свежими овощами, фруктами и качественными продуктами.

"В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно", – сказал Алексей Бессмертный.

При злоупотреблении витаминными комплексами мы можем попасть в состояние гипервитаминоза, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов, отметил врач.

"Гипервитаминоз витамина D или витамина A небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", – пояснил Алексей Бессмертный.

Признаки гипервитаминоза достаточно размыты, поэтому чаще всего тяжело понять, что же с человеком происходит.

"Это тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи в том числе, при гипервитаминозе D – рвота, то есть все признаки интоксикации. Добиться такой интоксикации довольно тяжело. Но люди, которые пьют витамины именно горстями, могут попасть в токсикологическое отделение", – предупредил Алексей Бессмертный.

При этом увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, глобально не влияют на иммунную систему, но влияют, особенно гипервитаминоз, на общее состояние здоровья, отметил врач аллерголог-иммунолог.