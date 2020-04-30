890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском 5
30.04.2020 15:40
Товары из Мурманска "доставили" в магазин на севере Карелии за шесть минут
30.04.2020 17:20
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике 38
30.04.2020 15:32
Стало известно, какие школы и садики в Петрозаводске ждет полномасштабный ремонт
30.04.2020 16:28
Стали известны депутаты Законодательного собрания Карелии с самым высоким доходом 4
Сегодня 08:24
Кадеты президентского училища в Петрозаводске ушли на каникулы досрочно 8
30.04.2020 14:08
Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе 1
30.04.2020 12:35

Названы самые бедные депутаты парламента Карелии

Новости. Общество
09:48, 01 Мая 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Депутаты Законодательного собрания республики опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Меньше всех в 2019 году заработал представитель фракции партии "Яблоко", главный редактор "Карельской губернии" Иван Гусев. Его доход составил 501 тысячу рублей. Он имеет в собственности долю в квартире в 43,8 кв.м. и две квартиры в пользовании.

Чуть больше доход за 2019 год у лидера карельских коммунистов Евгений Ульянов. Он заработал в прошлом году 506 тысяч рублей. Квартира площадью в 52 кв. м находится у депутата в пользовании.

На третьем месте среди самых бедных парламентариев – Андрей Рогалевич. Его доход – 944 тысячи рублей.  У него есть две квартиры: одна площадью в 65,3 кв. м в общей совместной собственности, вторая в 42,6 кв .м в пользовании. Депутат владеет автомобилем "Fiat Doblo 223 AXP 1F".

Со сведениями о доходах всех депутатов карельского парламента можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно о самых состоятельных парламентариях республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-01 11:08:56
Ничего у тебя нет! Ты голодранец! ( Берегись автомобиля).
новый
2020-05-01 10:14:40
Рогалевичу кусок дали, сразу ротик закрыл, жевать начал.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Аналитика

30.04.2020 20:38
Обществоведение
Война и мир Савелия Хенкина 3
Заслуженный врач России, ветеран войны Савелий Хенкин о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.
Получили два совета 2
29.04.2020 15:08
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
28.04.2020 10:03
"Ничего больше не просим от этого государства!" 17
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»