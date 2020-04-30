Названы самые бедные депутаты парламента Карелии

Депутаты Законодательного собрания республики опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Меньше всех в 2019 году заработал представитель фракции партии "Яблоко", главный редактор "Карельской губернии" Иван Гусев. Его доход составил 501 тысячу рублей. Он имеет в собственности долю в квартире в 43,8 кв.м. и две квартиры в пользовании.

Чуть больше доход за 2019 год у лидера карельских коммунистов Евгений Ульянов. Он заработал в прошлом году 506 тысяч рублей. Квартира площадью в 52 кв. м находится у депутата в пользовании.

На третьем месте среди самых бедных парламентариев – Андрей Рогалевич. Его доход – 944 тысячи рублей. У него есть две квартиры: одна площадью в 65,3 кв. м в общей совместной собственности, вторая в 42,6 кв .м в пользовании. Депутат владеет автомобилем "Fiat Doblo 223 AXP 1F".

Со сведениями о доходах всех депутатов карельского парламента можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно о самых состоятельных парламентариях республики.