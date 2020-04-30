Стали известны депутаты Законодательного собрания Карелии с самым высоким доходом

Депутаты карельского парламента опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Согласно документу, больше всех в 2019 году заработал генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьев. Его доход составил 46 млн 162 тыс. рублей. В его собственности находятся также земельный участок площадью 1, 5 тыс. кв. м. и жилой дом площадью 140,2 кв. м, автомобиль "Volkswagen Touareg", снегоход и прицеп.

Его супруга заработала 5 тыс. 301 рубль. В ее собственности числятся земельный участок, два дома, две квартиры и автомобиль "Audi q3".

На втором месте по доходам депутат, исполнительный директор "ТНС энерго" Олег Доценко. Он заработал в 2019 году 38 млн рублей. Депутат владеет домом в 253,5 кв. м., квартирой в 156,4 кв. м, дачей в 88,4 кв. м, дачным земельным участком, садовым участком, участком под ИЖС и гаражом. За ним числятся автомобили "Volkswagen Touareg", моторная лодка, автоприцеп и снегоход.

Тройку лидеров по доходам среди парламентариев замыкает председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин. Его доход - 27 млн рублей с учетом продажи имущества. В его собственности доли в земельном участке для размещения гаражей и автостоянок в 1695 кв. м, земельном участке для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, в 12 нежилых помещениях. Депутат владеет двумя машиноместами, автомобилями "Land Rover Range Rover", "Land Rover Range Rover Evoque".

В собственности у его супргуги, не имеющей дохода, есть квартира в 99,6 кв.м и доля в квартире в 52,7 кв.м.

В прошлом году эта же тройка депутатов лидировала по доходам. Максим Воробьев в 2018 году заработал 37 млн рублей, Олег Доценко - 29 млн рублей, а Виталий Красулин с учетом продажи имущества - 19 млн.