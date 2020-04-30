890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, какие школы и садики в Петрозаводске ждет полномасштабный ремонт
30.04.2020 16:28
В каких сферах стало легче найти работу по время эпидемии в Карелии 16
30.04.2020 14:21
Названы самые бедные депутаты парламента Карелии 2
Новое
Сегодня 09:48
Индекс самоизоляции в Петрозаводске упал до 2,3 1
30.04.2020 13:36
Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском 5
30.04.2020 15:40
Путин назначил временно исполняющего обязанности премьер-министра России
30.04.2020 20:27
Глава Минстроя Карелии сообщил о результатах проверки на коронавирус 1
30.04.2020 15:45

Стали известны депутаты Законодательного собрания Карелии с самым высоким доходом

Новости. Общество
08:24, 01 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Депутаты карельского парламента опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Согласно документу, больше всех в 2019 году заработал генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьев. Его доход составил 46 млн 162 тыс. рублей. В его собственности находятся также земельный участок площадью 1, 5 тыс. кв. м. и жилой дом площадью 140,2 кв. м, автомобиль "Volkswagen Touareg", снегоход и прицеп.

Его супруга заработала 5 тыс. 301 рубль. В ее собственности числятся земельный участок, два дома, две квартиры и автомобиль "Audi q3".

На втором месте по доходам депутат, исполнительный директор "ТНС энерго" Олег Доценко. Он заработал в 2019 году 38 млн рублей. Депутат владеет домом в 253,5 кв. м., квартирой в 156,4 кв. м, дачей в 88,4 кв. м, дачным земельным участком, садовым участком, участком под ИЖС и гаражом. За ним числятся автомобили "Volkswagen Touareg", моторная лодка, автоприцеп и снегоход.

Тройку лидеров по доходам среди парламентариев замыкает председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин. Его доход - 27 млн рублей с учетом продажи имущества. В его собственности доли в земельном участке для размещения гаражей и автостоянок в 1695 кв. м, земельном участке для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, в 12 нежилых помещениях. Депутат владеет двумя машиноместами, автомобилями "Land Rover Range Rover", "Land Rover Range Rover Evoque".

В собственности у его супргуги, не имеющей дохода, есть квартира в 99,6 кв.м и доля в квартире в 52,7 кв.м.

В прошлом году эта же тройка депутатов лидировала по доходам. Максим Воробьев в 2018 году заработал 37 млн рублей, Олег Доценко - 29 млн рублей, а Виталий Красулин с учетом продажи имущества - 19 млн.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-05-01 10:35:58
Кто бы сомневался, главный ПЖиВец Костомуши заработал больше всех, при том что средняя зарплата по городу 25 т.р.
Fit G
2020-05-01 11:08:46
Koira, средняя зарплата в Костомукше — 65 514.
Ткачев
2020-05-01 09:19:00
Вообщем, правильные пацаны исправно богатеют.
Куда ж это мы катимся, товарищи дорогие?
Ну, так-то вполне очевидно, куда. Всё дальше и дальше вперёд, по той дороге, по которой с 91-го года бежим. По которой весь капиталистический мир бежит. Вас, дорогие товарищи, ждёт окончательное разорение. Ваши доходы будут и дальше падать, цены и поборы будут и дальше расти, а православное начальство с трибуны и с экрана зомбоящика будет рассказывать, что всё хорошо, что нормальные люди прекрасно живут, бедуют только всякие лодыри и экстремисты с террористическим уклоном. В оконцовке, у тебя не должно остаться вообще ничего, кроме готовности выполнять любую чёрную работу за еду. Тогда господа православные начальнички наконец-то смогут привести в страну Иностранные Инвестиции, на которые в православно-начальственных кругах принято молиться.
Zim
2020-05-01 10:44:48
Ткачев, а вы ни чего не путаете? Какие иностранные инвестиции? Разве мы ни в кольце врагов? Разве не выводят эти враги свои денежки из России?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Аналитика

30.04.2020 20:38
Обществоведение
Война и мир Савелия Хенкина 3
Заслуженный врач России, ветеран войны Савелий Хенкин о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.
Получили два совета 2
29.04.2020 15:08
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
28.04.2020 10:03
"Ничего больше не просим от этого государства!" 17
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»