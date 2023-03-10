Названы самые дешевые и дорогие туры этой весны

За путевки российские туристы платили от трех до 800 с лишним тысяч рублей.

Аналитики интернет-магазина туров назвали стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки, купленной путешественниками на эту весну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Travelata.ru.

Дороже всего оказалась поездка в Абу-Даби из Санкт-Петербурга. За 819 369 рублей один взрослый с ребенком проведут 11 ночей в отеле категории «пять звезд» с системой питания «ультра все включено».

В прошлом году самым дорогим туром стало путешествие из Москвы в тот же ОАЭ, но в другой Эмират — Рас-эль-Хайму. За 14 ночей двое взрослых с ребенком потратили 816 992 рубля. Система питания была «все включено».

Наиболее бюджетной этой весной стала поездка из Санкт-Петербурга в Ессентуки. За 3424 рубля один человек проведет одну ночь в отеле категории «три звезды» без питания.

В прошлом году самой бюджетной поездкой был тур из Нижнего Новгорода в Адлер. Путешествие на пять ночей в «двушку» на двоих взрослых без питания обошлось всего в 5975 рублей.