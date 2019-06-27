Названы самые дешевые туры на море

Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в середине июля.

В стоимость путевки на двоих взрослых входит авиаперелет туда и обратно, трансфер, медстраховка и проживание с питанием. В Турции и Тунисе рассматривались отели, работающие по системе "все включено", пишет издание "РИА Новости".

Самым дорогим направлением оказалась Хорватия, за путешествие туда с проживанием в двухзвездочном отеле придется заплатить более 85 тысяч рублей. Минимальная стоимость тура в Италию – около 80 тысяч рублей, отдохнуть за эти деньги можно в Римини в отеле категории три "звезды".



Примерно за 75 тысяч рублей есть шанс отправиться вдвоем в Испанию, причем в четырехзвездочную гостиницу.



Путевки в Черногорию и на Кипр стоят от 63 тысяч рублей, самый дешевый тур в Тунис – от 57 тысяч, в Грецию и Болгарию – от 53 тысяч рублей. Во всех случаях проживание в отелях категории две или три "звезды", а питание, за исключение Туниса, только завтраки.



Нижняя планка цены на десятидневные туры в Турцию – 40,5 тысячи рублей. Столько стоит путевка в Кемер в трехзвездочный отель, работающий по системе "все включено".



Самый бюджетный вариант отдыха предлагают российские курорты. В Анапу можно отправиться за 39 тысяч рублей на двоих, в Сочи – за 38,6 тысячи, в Крым – за 37 тысяч рублей.