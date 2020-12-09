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Названы самые непонятные для россиян явления 2020 года

Новости. Общество
23:30, 09 Декабря 2020
фото: © Olesya Kuznetsova/Shutterstock/FOTODOM
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Поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян в 2020 году и назвал явления, значение которых больше всего интересовало жителей России в уходящем году.

Результаты Ленте.ру сообщили в пресс-службе Google в России.

Чаще всего после запроса "что такое" и "что означает" россияне вбивали в поисковую строку слова "пандемия", "коронавирус" и "конституция".

В топ-5 запросов в этой категории вошли "гражданская война" и "деноминация". Среди терминов, которые были непонятны россиянам, оказались "девальвация" и "самоизоляция". Кроме того, россиян интересовало, что такое расизм, также они гуглили значение слов "локдаун" и "вайб".

 

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