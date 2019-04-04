Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

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Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов.
Так, легче всего устроиться на работу выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием в таких областях, как здравоохранение, авиационная и ракетно-космическая техника, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность, сообщает РИА Новости.
Также отмечается, что хорошие шансы имеют выпускники со средним профессиональным образованием в сфере обслуживания, педагогики, приборостроения и оптотехники.
Ранее ВНИИ назвал самые высокооплачиваемые профессии в России, среди которых оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
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