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Новости. Общество
20:40, 24 Августа 2018

Названы самые пьющие женщины в мире

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Ученые Вашингтонского университета выяснили, какие женщины являются самыми пьющими в мире.

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet, пишут "Известия". Были проанализированы данные 28 млн человек из 195 стран мира. Сведения об участниках собирались с 1990 по 2016 год.

Специалисты пришли к выводу, что самая пьющая нация — это датчане. Регулярно употребляют спиртное 95,3% женщин и 97,1% мужчин в стране. Подобная картина наблюдается в Норвегии, Германии, Польше и Франции.

По дозе употребляемого спиртного в сутки среди мужчин лидирует Румыния (8,2 алкогольной единицы), а среди женщин — Украина (4,2 единицы). При этом за единицу алкоголя были приняты 10 граммов этилового спирта. Это банка пива, маленький стакан вина или рюмка более крепкого напитка.

При этом наименее зависимыми от выпивки оказались мужчины Пакистана (0,8%) и женщины Бангладеш (0,3%). Самая низкая смертность от алкоголя зафиксирована в Кувейте, Иране и Палестине.

В этом же исследовании ученые развеяли миф о пользе небольших доз алкоголя. Оказалось, что есть явная связь между выпивкой и повышением риска смерти.

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