11:33, 07 Августа 2018
Названы самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагали жителям Карелии в июле
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Аналитики HeadHunter по Северо-Западу назвали самые высокооплаичваемые вакансии Карелии в июле 2018 года.
Самую большую зарплату – от 100 тыс. руб. – предлагают коммерческому директору федерального IT-холдинга.
На втором месте с зарплатой от 80 тыс. рублей находится вакансия директора филиала в электротехнической компании.
На третьей позиции – вакансия управляющего розничной сетью в мебельной компании. Соискателю предлагают зарплату в размере от 70 тыс. рублей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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