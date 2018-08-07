Названы самые высокооплачиваемые вакансии, которые предлагали жителям Карелии в июле

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу назвали самые высокооплаичваемые вакансии Карелии в июле 2018 года.

Самую большую зарплату – от 100 тыс. руб. – предлагают коммерческому директору федерального IT-холдинга.

На втором месте с зарплатой от 80 тыс. рублей находится вакансия директора филиала в электротехнической компании.

На третьей позиции – вакансия управляющего розничной сетью в мебельной компании. Соискателю предлагают зарплату в размере от 70 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".