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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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19:30, 02 Августа 2021
фото: © ЦОС ФСБ РФ-ТАСС, архив

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Эксперты выяснили, кому в августе предлагают самые высокие зарплаты.

Самые высокие зарплаты в России в августе предлагают главе компании по производству теплового оборудования, стоматологу-имплантологу и техническому архитектору по разработке корпоративного мессенджера, следует из рейтинга, которым поделился с РИА Новости сервис «Работа.ру».

Так, гендиректор может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. При этом он должен иметь стаж работы на аналогичной должности от трех лет в компании с численностью сотрудников более 300 человек, опыт автоматизации и систематизации бизнес-процессов, управленческие навыки и умение работать в офисных программах и 1С.

Стоматолог-имплантолог в частной клинике может получать до 400 тысяч рублей. Работодатель также хочет найти специалиста как минимум с трехлетним опытом работы. А техническому архитектору готовы платить до 275 тысяч — при условии, что у него за плечами есть хотя бы год работы на такой же должности и успешные кейсы в реализации проектов, администрировании и технической поддержке операционных систем.

На зарплату в 250 тысяч рублей может рассчитывать Head of Android — глава разработчиков приложений для Android, а также разработчик C++. От первого требуется опыт в разработке более 6 лет, а от второго — два года. До 250 тысяч готовы платить и холодильщику в ремонтно-строительной компании. Ему предстоит проводить диагностику и ремонт холодильников, объяснять причины неисправностей и учить правильной эксплуатации техники.

Замыкают августовский рейтинг дизайнер-проектировщик в камнеобрабатывающей компании, маркетолог для сети супермаркетов, столяр-краснодеревщик и жестянщик на ночных сменах в таксомоторном парке. Все они могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере до 200 тысяч рублей.

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Комментарии

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наташка
2021-08-02 19:42:40
Так назыааемые карельские учоные на пушкинской штаны протирают ровно до того времени, пока их не переведут на местечковый бюджет
Саныч
2021-08-02 20:21:37
наташка, у тебя объем головного мозга не больше, чем у самореза.
кир
2021-08-02 20:31:26
Саныч, наташка права, а ты не в курсе. :)
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