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«Не могли сдержать слез»: Орден Мужества вручили матери погибшего в спецоперации бойца из Карелии

Новости. Общество
06:40, 07 Декабря 2022
фото: Леонид Гулевич/ВК

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В Сортавале прошла торжественная церемония вручения государственной награды матери погибшего во время специальной военной операции Сергея Суслонова.

В минувший вторник, 6 декабря, в Сортавале состоялось торжественное вручение Ордена Мужества Ирине Александровне, матери старшины второй статьи Сергея Суслонова, который погиб, защищая жителей Донбасса. Об этом сообщил глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич на своей странице в соцсети.

Сергей Суслонов выполнял свой воинский долг в составе мотострелкового подразделения 79-го полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса Балтийского флота. Он погиб в ходе спецоперации 28 августа и был награжден Орденом Мужества посмертно.

На церемонии присутствовали родные и близкие воина, его друзья, представители общественных объединений, ветераны боевых действий, представители силовых структур, госорганизаций, молодое поколение сортавальцев.

Представление о награждении Сергея Александровича Орденом Мужества посмертно зачитал военный комиссар Сортавалы и Лахденпохского района подполковник Роман Поляков.

Теплые слова о своем племяннике сказал дядя погибшего воина – Александр Суслонов. Александр Суслонов – воин-десантник. Он вспомнил о том, каким Сергей был в детстве и отрочестве, как с юных лет в нем воспитывались качества настоящего сына Отечества, всегда готового прийти на выручку, помочь и защитить.

Все выступавшие говорили о Сергее Суслонове со слезами на глазах, многие в зале тоже не могли сдержать слёз, отметил глава администрации района.

«Мы всегда будем помнить Сергея Суслонова, нашего земляка, настоящего героя, настоящего защитника Родины», - написал Леонид Гулевич.

Ранее двадцатилетнему жителю Питкяранты Трофиму Зайцеву за мужество и стойкость, проявленные в ходе спецоперации, вручили медаль Жукова.

 

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