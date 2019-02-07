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Новости. Политика
09:20, 07 Февраля 2019

"Не нужно везде и всюду искать политику"

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Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин рассказал, почему не хочет быть главой Петрозаводска.

Виталий Красулин – один из старожилов карельской политики, который успел поработать с четырьмя губернаторами, поэтому знает все, что было "от Катанандова до Парфенчикова". Начав с уровня Петросовета, и дважды побывав городским депутатом, он четыре раза избирался в Законодательное собрание, причем всегда от одного и того же округа в Сулажгоре.

На протяжении двух созывов Красулин возглавляет в карельском парламенте комитет по бюджету и налогам. А еще его фамилия постоянно называется в числе возможных кандидатов на должность сити-менеджера Петрозаводска.

"Такие разговоры время от времени возникают, - подтверждает депутат. -  Наверное, это происходит потому, что я постоянно высказываю свое мнение по тем или иным решениям правительства или городской администрации. Причем делаю это не публично, а пытаюсь донести до людей, которые их принимают.

У меня никогда не было личного желания возглавить Петрозаводск. Конечно, я человек команды, будет сказано – пойду. Но сам никогда к этому не стремился. Мне кажется, что все эти слухи - это просто сталкивание интересов любителями интриг, которые много сидят в Интернете и из дома не часто выходят. 

Я считаю, что город сейчас управляется неплохо, команда в Петрозаводске эффективная. Впервые за многие годы нет конфликта с республиканскими властями, идет совместная конструктивная работа.

В Петросовете наведен порядок - депутаты перестали заниматься популизмом и принимают действительно нужные городу решения. Руководитель горсовета чувствует себя достаточно уверенно, проводя ту или иную политику. Мне кажется, что нынешний депутатский корпус в принципе один из немногих по-настоящему рабочих.

На мой взгляд, то, что глава Петрозаводска назначается, а не выбирается прямым голосованием, дает ему возможность принимать более взвешенные решения. В том числе, и непопулярные решения, которые напрямую не отразятся на его карьере, но городу дадут плюс. Например, наладить ситуацию с парковками. Очевидно, что частично их нужно делать платными или уменьшить общее количество. Тогда будет легче убирать город, будет порядок с машинами во дворах. Но жители первое время могут остаться недовольны.  

Назначенному сити-менеджеру проще принять нужное, но непопулярное решение. Всенародно избранному мэру – сложнее. Классический конфликт интересов. Когда человека выбирают, ему нужно быть хорошим в глазах избирателей. А если не выбирают, то в ладах с собственной совестью – принимать такие решения, которые пусть и не сразу, но положительно отразятся на городе.

На мой взгляд, должности мэра Петрозаводска приписывают слишком много политики. А ее не должно быть совсем. Не нужно везде и всюду искать политику. Задача у властей Петрозаводска на самом деле очень простая – создать в городе порядок и уют. Чтобы горели лампочки, были подметены улицы, вывезен мусор, и все были довольны".

Полный текст интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками" - все здесь.   

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