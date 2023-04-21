«Не отдам!»: жительница Карелии преклонного возраста пошла на грабеж ради бутылки

Правоохранительные органы Костомукши раскрыли дело о грабеже в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Костомукши поступило сообщение из продуктового магазина. На глазах у продавцов посетительница вынесла товар.

Работники магазина рассказали полицейским, что пенсионерка прошла через кассу с бутылкой водки и не захотела ее оплачивать. Когда ее попросили вернуть товар, женщина решительно заявила: «Не отдам!»

Полицейские нашли подозреваемую, 69-летнюю костомукшанку. Та пояснила, что просто хотела выпить, но денег не было.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, рассказали в республиканском МВД.