«Не отдам!»: жительница Карелии преклонного возраста пошла на грабеж ради бутылки

Правоохранительные органы Костомукши раскрыли дело о грабеже в магазине, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Костомукши поступило сообщение из продуктового магазина. На глазах у продавцов посетительница вынесла товар.
Работники магазина рассказали полицейским, что пенсионерка прошла через кассу с бутылкой водки и не захотела ее оплачивать. Когда ее попросили вернуть товар, женщина решительно заявила: «Не отдам!»
Полицейские нашли подозреваемую, 69-летнюю костомукшанку. Та пояснила, что просто хотела выпить, но денег не было.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, рассказали в республиканском МВД.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание