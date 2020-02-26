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"Не выдержали нервы": Глава Лахденпохского района Карелии написала заявление об отставке

Новости. Политика
13:36, 27 Февраля 2020
фото: © Администрация Мийнальского сельского поселения
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Глава Лахденпохского района Галина Тимина 25 февраля написала заявление об уходе по собственному желанию.

Как рассказала Галина Тимина "Столице на Онего", 25 февраля она приняла решение покинуть пост главы Лахденпохского района.

"Я 25 февраля написала заявление, что ухожу по собственному желанию по состоянию здоровья, - сказала Галина Ивановна Тимина. - Ухожу с поста главы Лахденпохского района, а главой Мийнальского сельского поселения остаюсь".

Галина Тимина сообщила, что главой Мийнальского сельского поселения она является с 2006 года и руководит уже четвертый срок, а вот главой района стала недавно.

"Впервые главой Лахденпохского района я стала в 2013-ом, потом ушла, а потом вернулась, - призналась Тимина. – Уходила, потому что нервы не выдерживали. И теперь опять нервы не выдержали, но больше не вернусь: все - лимит исчерпан".

Вопрос о смене главы Лахденпохского района обсудят депутаты на сессии 19 марта, пока Галина Тимина продолжит исполнять обязанности руководителя.

По нашей информации, Галина Тимина приняла решение уволиться после конфликтной ситуации с чиновниками правительства Карелии.

Ранее сообщалось, что в Лахденпохье отец сменил сына на должности главы города.

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Комментарии

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Koira
2020-02-27 14:22:41
У представителей ПЖиВ сдают нервы перед началом проверок их финансовой деятельности.
новый
2020-02-27 13:48:16
Да и фиг то с ней. Людишкам нервные чинушки без надобности. Найдутся более качественные руководители. Незаменимых нет. А может и другая причина. Обыск в офисе не помешает.
Изя
2020-02-27 13:54:38
новый, Людишкам то да . А людям , если хороший работник с опытом , не помешала бы . :)
Изя
2020-02-27 13:40:47
Причину она так и не пояснила , нервы это следствие . Видимо " приставы" извели Главу района , не иначе ))) :) .
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