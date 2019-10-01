В Лахденпохье отец сменил сына на должности главы города

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На сессии нового созыва депутаты избрали главу Лахденпохьи.
Во вторник, 1 октября, на сессии нового созыва избран глава города Лахденпохья. Им стал Казымов Мубариз Казым Оглу.
Ранее его сын Рамиз Казымов объявил о сложении с себя полномочий мэра Лахденпохьи.
"Сегодня, 1 октября 2019 года, я досрочно сложил с себя полномочия главы Лахденпохского городского поселения. Мое решение исключительно связно с проходящей у нас реформой местного самоуправления", – обратился к горожанам бывший глава города.
Одним из важных этапов реформы является передача полномочий городского поселения на уровень администрации района, сообщил Рамиз Казымов.
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