В Лахденпохье отец сменил сына на должности главы города

На сессии нового созыва депутаты избрали главу Лахденпохьи.

Во вторник, 1 октября, на сессии нового созыва избран глава города Лахденпохья. Им стал Казымов Мубариз Казым Оглу.

Ранее его сын Рамиз Казымов объявил о сложении с себя полномочий мэра Лахденпохьи.

"Сегодня, 1 октября 2019 года, я досрочно сложил с себя полномочия главы Лахденпохского городского поселения. Мое решение исключительно связно с проходящей у нас реформой местного самоуправления", – обратился к горожанам бывший глава города.

Одним из важных этапов реформы является передача полномочий городского поселения на уровень администрации района, сообщил Рамиз Казымов.