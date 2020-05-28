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Небольшие дожди и тепло передают синоптики на пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 28 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 29 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет переменная облачность. Ночью пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем – северо-восточный умеренный.

Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +18.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди.

Ветер западный, северо-западный, днем по южным районам – северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +4, +9 градусов, местами может похолодать до +1. Днем потеплеет до +19 градусов, у водоемов будет +11, +13.

 

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