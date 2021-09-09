Небольшие дожди придут в субботу в Карелию

О погоде на 11 сентября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой дождь, днем по южным и центральным районам небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный, на юге восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3, +8°С, местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1°С. Днем потеплеет до +11, +16°С.

В Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +6°С, днем воздух прогреется до +12, +14°С.

Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем слабо падать.