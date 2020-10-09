Небольшое похолодание ожидается в воскресенье в Карелии

О погоде на 11 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +3, +8 С, местами 0 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13°С.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Столбик термометра остановится ночью на отметке +4, +6°С. Днем потеплеет до +10, +12°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо меняться.
Комментарии