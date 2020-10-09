Небольшое похолодание ожидается в воскресенье в Карелии

О погоде на 11 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3, +8 С, местами 0 градусов. Днем воздух прогреется до +8, +13°С.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Столбик термометра остановится ночью на отметке +4, +6°С. Днем потеплеет до +10, +12°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо меняться.