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Небольшое потепление ожидается в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 07 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 8 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем ожидается небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами – небольшой дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +26 градусов.

 

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