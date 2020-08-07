Небольшое потепление ожидается в субботу в Карелии

О погоде на 8 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем ожидается небольшой дождь.



Ветер переменных направлений слабый.



Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами – небольшой дождь.



Ветер переменных направлений слабый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +26 градусов.