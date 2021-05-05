Небольшое потепление с мокрым снегом и дождем ожидается в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 7 мая.

В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями.

Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.

Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также прогнозируются осадки — на севере местами в виде мокрого снега и дождя.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного.

Температура ночью +4, -1°С, на севере местами до -4°С, днем +2, +7°С, на юге местами до +11°С.