Небольшое потепление с мокрым снегом и дождем ожидается в Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на пятницу, 7 мая.
В Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями.
Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом.
Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного.
Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии также прогнозируются осадки — на севере местами в виде мокрого снега и дождя.
Ночью на дорогах местами гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного.
Температура ночью +4, -1°С, на севере местами до -4°С, днем +2, +7°С, на юге местами до +11°С.
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