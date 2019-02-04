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Новости. Погода
17:00, 04 Февраля 2019
фото: РИА Новости / Максим Блинов

Небольшой снег ожидается в Карелии во вторник

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В Карелии 5 февраля сохранится пасмурная погода, ночью метель, днем небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске во вторник ожидается облачная погода, днем с прояснениями.  Ночью снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный.

Температура ночью -8, -10 градусов, днем -5, -7.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, по южным и восточным районам ночью местами сильный. Ночью в отдельных районам метель.  На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, на севере восточный, северо-восточный, днем юго-западный умеренный     

Температура ночью -8, -13; по северным районам местами до -19, на юге -4, -9 градусов; днем -8,  -13, по северным районам местами до -19, на юге  -4, -9.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-04 19:24:15
Гидрометцентр Карельский, когда уже снег закончится? То что в июне его не будет, я и без вас знаю.
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