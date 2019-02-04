Небольшой снег ожидается в Карелии во вторник

В Карелии 5 февраля сохранится пасмурная погода, ночью метель, днем небольшой снег, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске во вторник ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный.

Температура ночью -8, -10 градусов, днем -5, -7.

В районах Карелии также будет облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, по южным и восточным районам ночью местами сильный. Ночью в отдельных районам метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, северо-западный, на севере восточный, северо-восточный, днем юго-западный умеренный

Температура ночью -8, -13; по северным районам местами до -19, на юге -4, -9 градусов; днем -8, -13, по северным районам местами до -19, на юге -4, -9.