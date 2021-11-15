Нечищеные улицы помешали подвезти воду в Соломенное

Жители 11 домов одного из районов Петрозаводска остались без воды.

Из-за нечищеных дорог АО «ПКС-Водоканал» не может подвезти воду жителям Соломенного. Сегодня водовозка застряла по адресу: улица Тимоскайнена, 4. Машине помогли выбраться проезжавшие мимо неравнодушие автомобилисты. График сорван.

Не было подвоза воды по следующим адресам:

Петрозаводское шоссе, д. 17, 21

Ул. Федора Тимоскайнена, д. 2, 4

Ул. Скалистая, д. 50, 52

Ул. 9 января, д. 14, 39, 41, 68

Ул. Революционная, д. 26

Завтра водовозная машина сможет выехать в Соломенное только после того, как будет убран снег на дорогах.

АО «ПКС-Водоканал» ежедневно сообщает о необходимости чистить улицы в ЕДДС. Сегодня подрядная организация с уборкой дорог не справилась.