Неделя в Карелии начнется с мороза и слабого снега

О погоде на 24 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер восточных, юго-восточных направлений слабый.

Температура днем и ночью составит -10, -12 градусов.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидаются слабые осадки. На дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений слабый.

Температура ночью и днем -6, -11 градусов, местами до -16, на севере республики -13,-18, местами до -23 градусов.