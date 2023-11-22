Недружелюбный гость Карелии, обматерив всех, приставал к посетителям и персоналу ресторана

Росгвардейцы отвезли жителя Краснодарского края в полицию.

Двое правонарушителей были задержаны в районах Карелии представителями Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, вечером в среду, 22 ноября, кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны воспользовались в одном из ресторанов Петрозаводка. Сотрудница заведения рассказала прибывшему экипажу Росгвардии, что неизвестный мужчина пришел в ресторан, сделал заказ, а потом стал дебоширить — проявлял агрессию по отношению к окружающим, матерился, приставал к посетителям и персоналу, на замечания не реагировал. Нарушителем оказался 42-летний уроженец Краснодарского края.

Росгвардейцы отвезли гостя республики в полицию для дальнейшего разбирательства.

А в сетевом магазине Кондопоги сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя, который попытался украсть алкоголь.