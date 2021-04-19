"Негативные прогнозы бизнеса усилились в большинстве отраслей экономики Карелии "

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий ожидания бизнеса на ближайшие месяцы, снизился в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики Карелии.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей предприятий республики.

Индекс показывает соотношение положительных и отрицательных оценок ситуации на предприятиях. Число руководителей, давших негативный прогноз, увеличилось. В результате индекс в обрабатывающих производствах, который и раньше находился в "минусовой зоне" снизился еще больше - до минус 7,7%.

"Пессимизм" бизнеса отмечается на фоне сокращения объемов промышленного производства в обрабатывающих отраслях – в марте они сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

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