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Негативные прогнозы бизнеса усилились в большинстве отраслей экономики Карелии

Новости. Экономика
10:12, 20 Апреля 2021
фото: pixabay
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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий ожидания бизнеса на ближайшие месяцы, снизился в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики Карелии.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей предприятий республики.

Индекс показывает соотношение положительных и отрицательных оценок ситуации на предприятиях. Число руководителей, давших негативный прогноз, увеличилось. В результате индекс в обрабатывающих производствах, который и раньше находился в "минусовой зоне" снизился еще больше - до минус 7,7%.

"Пессимизм" бизнеса отмечается на фоне сокращения объемов промышленного производства в обрабатывающих отраслях – в марте они сократились на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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udo
2021-04-20 11:59:04
Западная экономика также пострадала от пандемии. Теперь - это оружие.
User
2021-04-20 11:36:26
Пессимизм бизнеса компенсируется оптимизмом минэка.
Zim
2021-04-20 11:25:49
О Дерипаска: «Надо признать, что по поручению президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».
театральный критик
2021-04-20 11:05:58
А вот в соседней финляндии с таким же климатом закрывается крупнейший бумагоделательный комбинат и 600 рабочих выбрасываются на улицу. Как тебе такое илон маск ?
Серж
2021-04-20 10:56:29
"Негативные прогнозы бизнеса усилились в большинстве отраслей экономики Карелии "
Короче надо писать ---------------------------- жопа .
Гость
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