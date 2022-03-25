Неизвестные расписали дорожные знаки в Финляндии литерой «Z»

Финские эксперты считают произошедшее гибридным влиянием на страну.
В соседней Финляндии неизвестные расписали дорожные знаки цветами российского флага и литерой «Z», ставшей символом спецоперации на Украине. Как пишет Yle, инцидент произошел на шоссе 22 между населенными пунктами Мухос и Палтамо. От вандалов пострадали около десятка указателей.
Финские водители сообщили о случившемся местным дорожникам, и они закрасили следы вандализма. В Финляндии сочли произошедшее проявлением гибридного влияния на страну.
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