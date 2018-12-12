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Новости. От читателей
08:05, 12 Декабря 2018
фото: Столица на Онего

Неизвестный отстреливает ворон около Заксобрания Карелии

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В центре Петрозаводска больше года орудует стрелок, рассказал читатель "Столицы на Онего".

По словам очевидца, в сквере имени И. Сенькина периодически на земле лежат мертвые вороны с ранениями.

"Таких случаев было не менее пяти за год. Поначалу были сомнения, может быть, это птицы ведут разборки между собой, но все сомнения развеялись, когда услышал выстрелы. Конкретно с каких окон ведется стрельба зафиксировать не удалось, так как решил не попадать под обстрел и обошел сквер стороной. Бывало окровавленные птицы лежали по несколько дней. Зрелище неприятное. Брал полиэтиленовый пакет и в пакете относил в мусорный контейнер", - рассказал читатель.

Петрозаводчанин считает, что стреляют по птицам из дома №7 по улице Титова, или дома №10 по улице Куйбышева. В полицию мужчина решил не обращаться, так как считает, что стражи порядка не будут заниматься подобными инцидентами.

"За птиц никто впрягаться не будет. А после появления этой информации в СМИ, думаю, реакция правоохранителей будет, так как стрельба ведется напротив окон законодательного собрания Карелии", - сказал он.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-12 12:08:04
Вороны отомстят своим палачам и месть их будет страшной!
Неравнодушный
2018-12-12 11:24:11
Ещё один увеличил траты на алкоголь.
Кремень
2018-12-12 10:11:17
Об чём тут шум и претензии немца Штази , если он уже год стреляет ," конспиатор" х. .Чего больному и писать чего то .
Штази
2018-12-12 10:04:21
Редакция "Столицы", кто такой умный у вас? Вот этот орёлик, которого вы сейчас своей заметочкой спугнули, теперь заляжет на дно, но рано или поздно сядет на стакан и начнёт палить по прохожим. Были прецеденты. Так что душевное вам, господа журналисты, спасибо за такое "участие" в обеспечении покоя и безопасности мирных петрозаводчан.
Ринат
2018-12-12 09:30:24
Тренируется , ждёт . Скоро охотится на депутатов пойдёт , благо рядом .
Лох
2018-12-12 09:23:52
Видимо готовится, тренируется, вон,во Франции ,стрелок "загорелый" очередной из Алжира,уже на людей перешёл, Европейцы дураки,запустили к себе разных "этих",теперь головную боль приобрели на долгие годы, американцы уже стараются избавиться от грязи...или просто расстреливают,как братьев-террористов из известной нам республики...
кир
2018-12-12 09:08:03
Силовики полностью соответствуют народу, из которого вышли "дети семьи трудовой". :)
бюджет
2018-12-12 09:20:42
кир, расшифруйте?
gaudealis
2018-12-12 08:52:43
то кир борется против пассионарных ворон
бюджет
2018-12-12 08:40:53
И мы треть наших налогов тратим на силовые структуры!
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