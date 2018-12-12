Неизвестный отстреливает ворон около Заксобрания Карелии

В центре Петрозаводска больше года орудует стрелок, рассказал читатель "Столицы на Онего".

По словам очевидца, в сквере имени И. Сенькина периодически на земле лежат мертвые вороны с ранениями.

"Таких случаев было не менее пяти за год. Поначалу были сомнения, может быть, это птицы ведут разборки между собой, но все сомнения развеялись, когда услышал выстрелы. Конкретно с каких окон ведется стрельба зафиксировать не удалось, так как решил не попадать под обстрел и обошел сквер стороной. Бывало окровавленные птицы лежали по несколько дней. Зрелище неприятное. Брал полиэтиленовый пакет и в пакете относил в мусорный контейнер", - рассказал читатель.

Петрозаводчанин считает, что стреляют по птицам из дома №7 по улице Титова, или дома №10 по улице Куйбышева. В полицию мужчина решил не обращаться, так как считает, что стражи порядка не будут заниматься подобными инцидентами.

"За птиц никто впрягаться не будет. А после появления этой информации в СМИ, думаю, реакция правоохранителей будет, так как стрельба ведется напротив окон законодательного собрания Карелии", - сказал он.