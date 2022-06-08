Немецкие предприниматели из-за санкций создали в Карелии местный онлайн-сервис бронирования отелей

В Карелии по инициативе немецких предпринимателей появился местный аналог международного сервиса бронирования отелей Booking.com, прекратившего работу из-за западных санкций.

Об этом рассказал на свой странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, во время поездки в Сортавалу он познакомился с создателями сервиса Мариной и Михаэлем Негеле, приехавшими сюда год назад из Тюбингена.



«Купили дом и стали сдавать его гостям города. Отдыхающих находили через крупные зарубежные сервисы бронирования. Но весной эти сайты стали отказывать в размещении информации от российских партнеров. Тогда Негеле пришла идея создать собственную платформу. Так появился сайт moyakarelia.ru — карельский аналог букинга. Начали с гостевых домов и отелей Приладожья, постепенно хотят охватить всю Карелию. Кроме услуг бронирования, рассказывают о достопримечательностях, популярных у нас видах отдыха. Но самое главное — сотрудничают с самозанятыми. На своем портале Марина и Михаэль размещают информацию о небольших гостевых домах, в отличие от крупных сайтов, которые работают только с юрлицами и ИП», — рассказал Парфенчиков.

По его словам, немецкие предприниматели считают, что в Карелии, возможностей для предпринимателей гораздо больше, чем в Германии. Они расширяют бизнес — рядом с парком Ваккосалми открыли киоск с продукцией местных мастеров и собираются заняться агротуризмом.



«Кроме того, куда бы они ни обращались, везде им предлагают поддержку, все объясняют, помогают оформить документы. Признаюсь, слышать это особенно приятно», — добавил глава республики.