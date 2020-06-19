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Неработающие родители Карелии получат увеличенные пособия по уходу за ребенком

Новости. Общество
15:53, 20 Июня 2020
фото: https://pixabay.com
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Стали известны размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет в Карелии в зависимости от районного коэффициента.

В числе мер, направленных на поддержку семей с детьми, 08.06.2020 года Президент России подписал закон № 166-ФЗ. Изменения, касающиеся выплат по уходу за ребенком неработающим гражданам, вступили в силу с 08.06.2020 года.

Как сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова, с 01.06.2020 семьи с детьми будут получать пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в одинаковом размере - 6752 рубля, независимо от очередности рождения ребенка в семье (ранее размер указанного пособия на первого ребенка был значительно меньше, чем на детей, рожденных последующими). Первые выплаты пройдут уже в июле в соответствии с графиком, опубликованным в группе Центра социальной работы Карелии в социальной сети ВКонтакте.

На сегодняшний день в Республике Карелия такая мера поддержки предоставляется 1,9 тыс. семей.

Размер пособия зависит от величины районного коэффициента. Так в городе Петрозаводске, в Кондопожском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Суоярвском, Лахденпохском, Сортавальском и Олонецком районах размер пособия с учетом величины районного коэффициента составит 7 764,8 руб.; в Медвежьегорском, Муезерском, Пудожском и Сегежском районах - 8777,6 руб.; в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и в Костомукшском городском округе - 9452,8 руб.

Гражданам, которые являются получателями пособия, оно будет начислено и выплачено в новом размере Центром социальной работы Республики Карелия в беззаявительном порядке.

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