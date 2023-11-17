Несколько десятков беженцев прибыли в Финляндию из России за один день

Только за субботу на российско-финляндскую границу прибыл 71 человек, чтобы попросить убежище в ЕС.

Семьдесят один проситель убежища из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыл с территории России в Финляндию за субботу, ситуация на границе спокойная, сообщает Пограничная охрана Финляндии в сети Х по итогам дневной работы пунктов пропуска. Об этом пишет РИА Новости.

С 18 ноября ни один из четырех пунктов пропуска на границе РФ и Финляндии не работает круглосуточно. Последним в субботу закрылся в 18.00 (19.00 мск) пункт Вартиус-Люття.

«Сегодня 18.11. На данный момент в пункты пропуска на восточной границе прибыл в общей сложности 71 проситель убежища. Зоны закрытых пограничных переходов огорожены, движение транспорта остановлено. Ситуация на сухопутной границе в настоящее время спокойная и нормальная», — говорится в сообщении Погранохраны.

Финский кабмин из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу. Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из работающих — Вартиус и Салла — будут вести прием заявлений об убежище, следует из решения финского правительства.