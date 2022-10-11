Несколько медалей завоевали пловцы из Карелии на первенстве Северо-Запада

На завершившихся в Ленинградской области соревнованиях отлично выступила карельская команда.

Как сообщили в Минспорта республики, на завершившихся накануне в Ленинградской области Чемпионаты и Первенстве СЗФО по плаванию выступил рекордно большой состав сборной Карелии — 41 спортсмен из Кондопоги, Костомукши, Петрозаводска и Сегежи.

В Чемпионате СЗФО Валерий Кропотин завоевал золотую и серебряную медали на дистанциях 50 и 100 метров брассом, а Аркадий Дорофеев стал бронзовым призером на 800-х метрах вольным стилем.

В Первенстве СЗФО среди юниоров две серебряные награды завоевал Эрик Малки, Константин Назаров занял третье место. Среди девушек там же отличились Полина Васильева, завоевавшая серебро и бронзу.

Валерий Кропотин выполнил норматив «мастер спорта» России, Полина Васильева — норматив «кандидат в мастера спорта».

Были установлены новые рекорды Карелии. Три из них поставил Валерий Кропоткин — на дистанциях 50 метров, 100 метров брассом, 100 метров комплексным плаванием. Рекорд в эстафетном плавании 4×50 м вольным стилем поставила карельская команда в составе Кропотина Валерия, Дорофеева Аркадия, Торопова Александра и Малки Эрика.