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Несколько сотен тайцев прибудут в соседнюю с Карелией Финляндию для сбора ягод

Новости. Общество
16:27, 09 Августа 2020
фото: Pia Tuukkanen / Yle
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Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине.

Первые тайские сборщики ягод приехали в Лапландию, сообщает новостной портал yle.fi.

К работе приступили уже сотни сезонных работников, и в течение выходных в разных регионах страны ожидается прибытие еще нескольких сотен сборщиков.

Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине. Двухнедельный карантин ожидает их по возвращении домой.

Министерство труда Таиланда сообщило примерно две недели назад, что все-таки разрешит выезд своих граждан на сезонные работы в Финляндию и Швецию.

Тайцы собирают более 90 процентов лесных ягод, используемых ежегодно финской промышленностью.

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Комментарии

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кир
2020-08-09 16:40:59
Там финны не хотят ягоды собирать. А здесь - самобытные.
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