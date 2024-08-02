Несовершеннолетние самокатчики в Карелии создают аварийные ситуации

Автоинспекторы рассказали, как подростки оказываются в неприятных ситуациях при управлении средствами индивидуальной мобильности.

Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Карелии, вечером 1 августа в Пудоже несовершеннолетний на мопеде совершил наезд на собаку, после чего с места аварии скрылся. Однако спустя некоторое время 14-летний водитель обратился в медицинское учреждение с травмами, полученными при ДТП.

В этот же день, в 14.50, в Шуе Прионежского района 12-летний подросток на электросамокате Kugoo S3 не справился с управлением, в результате чего упал, получил травмы и позднее был госпитализирован.



Трудно найти ребенка, который не хотел бы прокатиться на велосипеде, самокате, гироскутере или моноколесе.

Но чтобы все эти увлечения приносили только радость и не омрачались травмами, важно соблюдать меры безопасности, и прежде всего — носить защитную экипировку

— предупредили в источнике.