Несовершеннолетним преступникам показали, как делают бумагу на Сегежском ЦБК

Школьникам Сегежи, в том числе и несовершеннолетним, состоящим на учете в инспекции, провели экскурсию по Сегежскому ЦБК, сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники Сегежского филиала УФСИН Карелии совместно с Центром занятости и Сегежским ЦБК организовали и провели экскурсию для учащихся средних школ города Сегежи, в том числе и для несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекции.

Ребята впервые увидели, как производится мешочная бумага, посмотрели видеофильмы о данном предприятии. После экскурсии школьники смогли задать вопросы работникам Сегежской упаковки.

Цель экскурсии: формирование представлений о возможности трудоустройства на предприятии, о необходимости получения образования и профессии, знакомство с видами трудовой деятельности.

Одним из ключевых направлений "Segezha group" является производство бумажной упаковки для тарирования цемента, сухих строительных смесей, продуктов химической промышленности, пищевой индустрии, а также производство бумажных сумок и пакетов для предприятий различной торговли. Продукция реализуется в 100 странах мира. На предприятии работает 13 тысяч человек.

"Подобные встречи не только вызывают у подростков большой интерес, помогая формировать правильную систему ценностей, но и дают возможность выбора будущей профессии", - отметила психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН России по Республике Карелия Яна Важенина.