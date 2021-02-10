Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии 7
10.02.2021 15:05
Миллиарды на помощь отстающему 3
10.02.2021 16:53
Жители Карелии стали получать новые квитанции по оплате "коммуналки" 5
10.02.2021 13:37
Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире 1
10.02.2021 19:40
В Карелии отправили за решетку подростков, до полусмерти избивших сверстника 1
10.02.2021 17:31
Госавтоинспекция сообщила подробности группового ДТП в Петрозаводске
10.02.2021 15:33

Несовершеннолетние заключенные Петрозаводска успешно прошли итоговые собеседования по русскому языку

Новости. Общество
10:14, 11 Февраля 2021
фото: УФСИН Карелии
Загрузка...

Оканчивающие девятые классы несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-1, получили доступ к экзаменам, сообщили в УФСИН Карелии.

Как отметили в ведомстве, благодаря работе учителей школы № 26 Петрозаводска несовершеннолетние в следственном изоляторе показывают достаточно высокий уровень знаний.

Так, по результатам итогового собеседования по русскому языку, состоящего из четырех этапов, направленных на проверку коммуникативной компетенции обучающихся в девятых классах, проходные баллы для дальнейшего допуска к итоговой аттестации набрали все несовершеннолетние заключенные.

При этом базовый учебный план следственного изолятора ничем не отличается от программы в обычной общеобразовательной школе, единственное отличие - ученики имеют право вместо единого государственного экзамена сдать государственный выпускной экзамен и сдают экзамены не в других учебных заведениях, а там, где учились.

Ранее сообщалось, в исправительных учреждениях республики 270 осужденных получают профессиональное образование.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-11 11:15:24
Сокамерники жалуются, что ночной фотограф достал их своими байками про кровавый режим. Иногда ночью встает и фиги кому-то показывает в окно сквозь решетку.
Leopol'd
2021-02-11 10:40:12
Прям репортажи из Дом-2!
Почти каждый день новости из мест заключения.
кир
2021-02-11 10:21:56
Фигня. Главное, научились ножи точить для будущих разбоев.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…"
Сегодня 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 3
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2021 17:03
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Клиника доброго стоматолога 1
09.02.2021 09:07
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»