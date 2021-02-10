Несовершеннолетние заключенные Петрозаводска успешно прошли итоговые собеседования по русскому языку

Оканчивающие девятые классы несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-1, получили доступ к экзаменам, сообщили в УФСИН Карелии.

Как отметили в ведомстве, благодаря работе учителей школы № 26 Петрозаводска несовершеннолетние в следственном изоляторе показывают достаточно высокий уровень знаний.

Так, по результатам итогового собеседования по русскому языку, состоящего из четырех этапов, направленных на проверку коммуникативной компетенции обучающихся в девятых классах, проходные баллы для дальнейшего допуска к итоговой аттестации набрали все несовершеннолетние заключенные.

При этом базовый учебный план следственного изолятора ничем не отличается от программы в обычной общеобразовательной школе, единственное отличие - ученики имеют право вместо единого государственного экзамена сдать государственный выпускной экзамен и сдают экзамены не в других учебных заведениях, а там, где учились.

Ранее сообщалось, в исправительных учреждениях республики 270 осужденных получают профессиональное образование.