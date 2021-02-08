Заключенных в Карелии научат тушить пожары и шить одежду

В исправительных учреждениях республики 270 осужденных получают профессиональное образование, сообщили в УФСИН Карелии.

Обучение ведется в 4 группах среднего профессионального образования по 4 видам профессий и 12 группах профессионального обучения по 9 видам профессий. Заключенные учатся на "Мастеров столярного и мебельного производства", "Операторов швейного оборудования", "Сварщиков (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))", "Мастеров столярно-плотничных и паркетных работ". В списке специальностей также - "Станочник деревообрабатывающих станков", "Монтажник санитарно-технических систем", "Машинист (кочегар) котельной", "Повар", "Швея", "Электросварщик ручной сварки", "Фрезеровщик камня", "Облицовщик - плиточник" и "Пожарный".

Всего в этом году в УФСИН запланировано обучение не менее 505 осужденных.

Кроме того, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Карелии заключенные могут получить общее образование: за партами в школах сидят 393 человека. На данный момент 7 заключенных получают высшее образование.

Как отмечают в УФСИН Карелии, привлечение осужденных к учебе и труду положительно влияет на обстановку в учреждении, а также помогает адаптироваться в обществе после выхода из колонии.

Ранее сообщалось, более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.