Нетрезвая девушка дебоширила в кафе, пока жители Карелии тайком несли из магазинов алкоголь и средства гигиены

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18:20, 08 Сентября 2023
фото: © Пресс-служба Росгвардии Карелии

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В Петрозаводске, Олонце и Медвежьегорске росгвардейцы задержали всех нарушителей и передали полицейским.

В пресс-службе Росгвардии Карелии рассказали подробности  задержания граждан за правонарушения.

Так, в четверг, 7 сентября, тревожную кнопку нажали в гипермаркете Петрозаводска. Прибывший на место экипаж Росгвардии выяснил, что женщина пыталась украсть средства личной гигиены на сумму более 5 тысяч рублей.

В этот же день в сетевых магазинах Петрозаводска и Олонца 60-летний и 34-летний местные жители пронесли мимо кассы неоплаченный алкоголь.

А в кафе Медвежьегорска 26-летняя нетрезвая девушка ругалась матом и мешала работе заведения.

Сотрудники Росгвардии задержали всех нарушителей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

 

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