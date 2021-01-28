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Невролог объяснил, почему нельзя терпеть головную боль

Новости. Общество
19:40, 29 Января 2021
фото: pixabay.com / photosforyou
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Что делать, когда болит голова, и всегда ли можно самостоятельно справиться с этой проблемой, рассказал врач-невролог Павел Бранд.

От головной боли хоть раз в жизни страдал каждый. Появляться она может по разным причинам. Терпеть головную боль не нужно, даже если она едва ощутима, лучше сразу принять обезболивающее, посоветовал в интервью радио Sputnik врач-невролог, медицинский директор Сети клиник "Семейная" Павел Бранд.

"Вы не имеете дара предвидения, чтобы понять, останется ли головная боль слабой или станет сильной. Лучше сразу обезболить. Если головная боль требует частого приема обезболивающих препаратов, то это повод обратиться к врачу. Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц – точно необходимо обратиться к врачу. До хронической головной боли лучше не доводить", – сказал Павел Бранд.

Самостоятельно подобрать обезболивающее можно для разового приема, в других случаях лучше посоветоваться с врачом, отметил невролог.

"Для единичных случаев можно выбрать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Это лучший вариант для разового купирования боли. Если требуется частый прием, лучше проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя, потому что универсальных препаратов от головной боли не существует", – пояснил Павел Бранд.

Иногда сам прием обезболивающих препаратов может стать причиной головной боли, предупредил невролог.

"К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять, а своевременно обратиться за медицинской помощью", – посоветовал Павел Бранд.

Такие способы устранения головной боли, как мази, чаи, травы, эксперт считает малоэффективными.

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