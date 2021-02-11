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Невзоров встретил Мединского в буфете и спросил: "Кто пустил этого козла?"

Новости. Общество
23:30, 11 Февраля 2021
фото: Yle
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Журналист Александр Невзоров рассказал о встрече с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским в буфете некоего крупного музея.

Фрагмент выступления Невзорова доступен на его YouTube-канале, передает Лента.ру.

Журналист пояснил, что однажды в музее прогулял выставку и сразу "срулил" в буфет. "Там мы встретились. Я смотрю, стоит дирекция музея, стоит Мединский. Я с присущей мне абсолютной тактичностью говорю: "Кто пустил сюда этого козла?"" — добавил он.

Невзоров не уточнил, когда именно произошла встреча, но отметил, что в то время Мединский занимал пост министра культуры. "Он как-то сразу так одряб, его от меня заслонили, меня как-то подотпихнули в сторону", — продолжил он.

Ранее в феврале Невзоров, комментируя выход нового фильма "Зоя", выразил мнение, что Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская была "фанатиком, исполняющим преступный приказ", и в ее действиях "не было никакой заслуги". После этого Российское военно-историческое общество (РВИО) попросило Генпрокуратуру проверить заявления журналиста, поскольку они могут иметь признаки реабилитации нацизма.

На это Невзоров заявил, что действия РВИО — "прекрасная иллюстрация того, что свою идеологию они могут только навязывать: силой, статьями и запугиванием". "Я ни каяться, ни извиняться не буду", — добавил он.

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