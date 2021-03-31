Незаконченные по "юбилейной" программе проекты в Карелии доведут до завершения: добавят денег

Правительство России согласилось продлить федеральную программу подготовки к 100-летию Карелии, которая должна была завершиться в прошлом году, до 2023 года.

Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на официальном сайте для размещения проектов правовых актов.

Управление пресс-службы главы Карелии сообщило, что на реализацию программы запланировано выделить 6,4 миллиарда рублей. "Продление программы позволит завершить строительство ранее начатых объектов, а также создать новые объекты для развития дорожной, транспортной и социальной инфраструктуры республики", - говорится в сообщении. Что построят в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".