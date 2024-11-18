Прокуратура Карелии обнаружила незаконное строительство турбазы и выделение 42 участков на территории нацпарка «Ладожские шхеры»

Почвам нанесли ущерб в размере одиннадцати млн рублей.

Карельская межрайонная прокуратура выявила незаконное строительство турбазы на территории нацпарка «Ладожские шхеры» в Лахденпохском районе. Там же были выделены под сельхоздеятельность 42 участка. В итоге почвам нанесли ущерб, который оценили в одиннадцать миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В надзорном ведомстве отметили, что земельный участок площадью более 39 га, в том числе расположенный в береговой полосе Ладожского озера, находится в частной собственности и предназначен для ведения фермерского хозяйства.

Однако на этом участке есть земли лесного фонда и водные объекты - река Лахденйоки и ее притоки. Они по закону находятся исключительно в федеральной собственности. Кроме того, участок частично относится к особо ценным сельскохозяйственным землям.

По информации ведомства, правообладателем территории является юрлицо, которое разделило его на 42 самостоятельных участка, а также организовало земляные работы. В результате пострадали почвы. Ущерб составил одиннадцать миллионов рублей.

Суд наложил запрет на регистрацию сделок в отношении спорных участков, а также осуществление хозяйственной деятельности на их территории, чтобы не допустить дальнейшего урона природе. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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